Son dakika: Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık...

BAHÇELİ 'METİN YAZIMI TAMAMLANDI' DİYEREK DUYURDU: YENİ ANAYASA İÇİN 100 MADDELİK ÖNERİ

Kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bizi yansıtan, gerekçeleri ile gerçekleri yakalamış bir anayasa ile Cumhuriyetimizin 100. yılımızı yakalamamız kaçınılmaz bir görevdir. Bu şuur Cumhur İttifakı'nda ziyadesiyle hakimdir. Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milleti'nin hedefidir.

MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa adıyla önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır.

İlk olarak milli ve manevi müktesebatımız ile çelişmeyen, yönetim sistemi doğasıyla çatışmayan yeni anayasaya ihtiyaç vardır. Sivil anayasa yapma fırsatı doğmuş, siyaset kurumları ve STK'lar sorumluluk altına girmiştir. Darbeci bir özelliğe sahip, parlamenter sistemin mantığına göre yapılmış mevcut anayasa ile 15 Temmuz sonrası yönetim hayatımıza giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında uyumsuzluk yumağı söz konusudur. Bu çelişkinin süratle aşılması elzemdir. Bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 maddelik yeni anayasa yapmak Türk Milleti'ne demokratik görevimizdir. MHP, bu sorumluluk bilinci ile 100 maddelik tam metin anayasa önerisi ile ilgili çalışmasını milletimizin bilgisine sunmaktadır.