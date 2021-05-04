Son dakika: Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa metni için hazırlıkları tamamladıklarını, 100 maddelik taslağı tamamladıklarını belirtti. Bahçeli, AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile metni paylaşacaklarını bildirdi. Bahçeli, toplantının sonunda anayasa taslağının yer aldığı dökümanı basın mensuplarına gösterdi.
Bahçeli, metni hazırlayan bilim insanlarına da teşekkür etti.
KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: KARAMSARLIK AŞILAMALARI AHLAKEN SORUMSUZLUKTUR
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sağlık altyapımız güçlüdür. Kovid-19'a karşı aşılamayla birlikte bayram ve ertesini umutla karşılayacağımıza inanıyorum.
Salgından siyasi rant için fırsat kollayan siyasi zihniyetler bize göre art niyetlidir. Kim ne derse desin, salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır. Bu odakların karamsarlık aşılamaları ahlaken sorumsuzluktur.
YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI: BİR ANAYASA YAZILMASI KAÇINILMAZ GÖREVDİR
Mazisi 145 yılı bulan anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza ambargo koymuştur. İstisnai dönemler haricinde bu amaç gerçekleşememiştir. Devlet ile millet arasındaki sorumlulukları esas alan anayasalar değişmez metinler değildir. Gerektiğinde, şartlar el verdiğinde zamanın ruhuyla müsemma bir anayasa yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Masa başında devlet teşkilat düzenlemelerini hazırlamak demokrasi ile izah edilemeyecektir. Yeni anayasa yapmak demek, milletin ihtiyaç ve hedeflerini idrak etmek demektir. Her anayasa teklifinin Türk Milleti'nin ruh kökünden doğması, Türk Devleti'nin payidarlığının temin edilmesi asıl olmalıdır. Yamalı bohçaya dönen, tutarsızlığı aleni olan darbe anayasından memnuniyet duyduklarını kimse öne sürememiştir. Herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Bu müsait bir zeminin varlığına işarettir ancak sıra "Nasıl bir anayasa yazılsın?" sorusuna cevap aramaya geldiğinde ne yazık ki potansiye anlaşmazlıklar kuvveden fiile geçmektedir. Önce uzlaşmanın erdemine bağlanmamız gerekecektir. Sıkılı yumruklarla anayasa yapmak ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur. Siyaseti gladyatör arenasına dönüştürmek akıl harcı değildir. Daha iyiyi bulmak, daha güzele ulaşmak ütopya olarak görülmemelidir.
Son dakika: Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık...
Çareyi denenmiş reçetelerde aramak bugünü ve geleceği yorumlamaktan aciz düşmektir. Bu coğrafyada tam bağımsız yaşayacaksak ortak paydada buluşmak mecburiyetindeyiz. Küresel sistemde lider ülke Türkiye amacına ulaşacaksak ilk iş olarak inanç ve güç birliği yapmalıyız. Kendi ayağımıza kurşun sıkacak kadar şuursuz olamayız. Ne yapacaksak, hangi zirveye ulaşacaksak bunu birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz. Şu anda önümüzde tarih nehri akmaktadır. Elbette karar milletindir, takdir milletindir, irade milletindir. Bizim de milletimizin temsilcileri olarak onun namına taşıdığımız sorumluluklarımız vardır. Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir. Buna sırt dönenler, ipe un serenler, tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasa ile taçlandırmak Cumhuriyet'in kurucu değerlerine hürmetin ve gelecek nesilleri düşünen sorumluluk bilincinin gereğidir. Bundan kaçış bize göre yoktur.
BAHÇELİ 'METİN YAZIMI TAMAMLANDI' DİYEREK DUYURDU: YENİ ANAYASA İÇİN 100 MADDELİK ÖNERİ
Kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bizi yansıtan, gerekçeleri ile gerçekleri yakalamış bir anayasa ile Cumhuriyetimizin 100. yılımızı yakalamamız kaçınılmaz bir görevdir. Bu şuur Cumhur İttifakı'nda ziyadesiyle hakimdir. Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milleti'nin hedefidir.
MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa adıyla önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır.
İlk olarak milli ve manevi müktesebatımız ile çelişmeyen, yönetim sistemi doğasıyla çatışmayan yeni anayasaya ihtiyaç vardır. Sivil anayasa yapma fırsatı doğmuş, siyaset kurumları ve STK'lar sorumluluk altına girmiştir. Darbeci bir özelliğe sahip, parlamenter sistemin mantığına göre yapılmış mevcut anayasa ile 15 Temmuz sonrası yönetim hayatımıza giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında uyumsuzluk yumağı söz konusudur. Bu çelişkinin süratle aşılması elzemdir. Bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 maddelik yeni anayasa yapmak Türk Milleti'ne demokratik görevimizdir. MHP, bu sorumluluk bilinci ile 100 maddelik tam metin anayasa önerisi ile ilgili çalışmasını milletimizin bilgisine sunmaktadır.
"ÖNCELİKLE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ VE AK PARTİ'YLE PAYLAŞILACAKTIR"
Anayasalarda başlangıca yer vermek yaygın uygulamadır. 193 ülkenin anayasasının 164'ünde başlangıç kısmı bulunmaktadır. Temel değerlerin öne çıkmasıdır. Milli kimlikler, dini değerler, devlet ideolojiler, kurucu liderler, devlet ve hukuk sistemine ilişkin temel ilkelere yer verilmektedir. Anayasaların başlangıcı anayasal düzenin vizyon ve misyon bölümleridir. Başlangıç metinleri normatif dille kaleme alınamayacaktır. Önerimizi öncelikle sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı paydaşlarından AK Parti ile paylaşmak hedefimizdir. Ardından diğer partilere de önerimizi sunmamız söz konusu olacaktır. Anayasamız kamuoyuna da açıklanacaktır.
ANAYASA ÖNERİSİNİN İÇERİĞİ
21. yüzyılda Türkiye'nin hükümranlık haklarına tercüman olan, yeni yönetim sistemi ile bütünleşen teşkilat sistemi kurmak maksadıyla MHP anayasa önerisini hazırlamıştır. 100 maddelik yeni anayasa önerimizin temel özellikleri özetle şu şekildedir; 4 kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır. Anayasanın başlangıcı dünyada 164 anayasa başlangıçları incelenerek bir yaklaşımla yazılmıştır. Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatanda sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti düsturuyla başlangıç yapılmıştır. İkinci kısımda temel hak ve hürriyetler düzenlenmiştir. Sınırlandırılmadan en geniş şekilde güvenceye kavuşturulmuştur. Tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır. 3. kısmında 3 ölüm halinde Cumhuriyet'in temel organları, yasama, yürütme ve yargı başlıkları ile düzenlenmiş. TBMM'nin 100 yıl önce kuruluş felsefesinde var olan milli birliği sağlama misyonu daha da güçlendirilmiştir. TBMM Başkanı'na siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yüklenmiştir.
Milletvekillerinin dokunulmazlığı ile vekilliğin düşmesi belirsizlikleri giderilmiştir. Yürütmede, başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, başkanlık kabinesi anayasaya dahil edilmiş, başkanlık kararnameleri ile kanunların yetki alanları çatışmayacak şekilde belirlenmiştir. İdarenin kuruluşunda kanunilik ilkesi sağlıklı bir içeriğe taşınmıştır. İdari yapılanmada il esası korunmuştur. Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Kurumu varlığını sürdürmüş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Kurulu olarak yapılandırılmış, Türkiye Merkez Bankası anayasal kuruluş haline getirilmiştir.
İŞTE O ANAYASA