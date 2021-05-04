Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal

Villanın sokağa bakan cephesinde balkonu yıktırıp odayı genişleten Erdoğdu'nun binanın arka tarafına da bir oda ve tuvalet yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Site yönetim kurulu başkanı, CHP'den 18 ve 20. dönem Balıkesir Milletvekili olan İsmet Önder Kırlı ve sayman üye Ahmet Tevfik Eril, Erdoğdu'yu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikâyet etmişti. Erdoğdu, yapılan şikâyetler üzerine villasındaki kaçak bölümleri yıktırmıştı. Kendisi de elinde balyozla poz vermişti.



