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Giriş Tarihi: 4.5.2021 11:34

’cü eski Binbaşı yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’cü eski Binbaşı yakalandı

’ndan ihraç ’cü binbaşı Ş.K. saklandığı lüks sitede yakalandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç FETÖ'cü binbaşı Ş.K. saklandığı lüks sitede yakalandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2018 yılında ihraç edilen ve o tarihten bu yana firar olan Fetö'cü Binbaşı Ş.K Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibin gece saatlerinde yaptığı operasyon ile Ankara ilinde kayıtsız olarak saklandığı lüks bir sitede yakalandı.
Şüphelinin Ankara ve İstanbul illerinde "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" ve " Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçlarından 2 ayrı soruşturmasının bulunduğu, hakkında farklı mahkemelerce verilmiş iki ayrı yakalama kararı bulunduğu ve 3 yıldır firar olduğu tespit edildi.

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FETÖ’cü eski Binbaşı yakalandı
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