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Giriş Tarihi: 4.5.2021 22:09 Son Güncelleme: 4.5.2021 22:36

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakan Yardımcısı yarın 'lı mevkidaşı ile görüşecek

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakan Yardımcısı yarın Mısır'lı mevkidaşı ile görüşecek

Son dakika haberi: Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde 'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a resmi ziyaretin bugün başlayacağını duyurdu.

Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkiler normalleşmesine dönük adımlar hız kazanırken, ilk ziyaretin de yarın yapılacağı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de buluşacaklar.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

"Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir.

NORMALLEŞMEYE YÖNELİK ADIMLAR

Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır."

İşte bakanlıktan yapılan açıklama:

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SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakan Yardımcısı yarın Mısır'lı mevkidaşı ile görüşecek
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