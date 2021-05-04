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Haberler Gündem Haberleri Sosyal medyadaki akıma katılan Bakan Selçuk'tan Marlon Brando paylaşımı
Giriş Tarihi: 4.5.2021 21:55 Son Güncelleme: 4.5.2021 21:58

Sosyal medyadaki akıma katılan Bakan Selçuk'tan  paylaşımı

Sosyal medyadaki akıma katılan Bakan Selçuk'tan Marlon Brando paylaşımı

Sosyal medyada başlatılan "#20liyaşlarchallenge" akımına birçok ünlü isim katılırken,  da esprili bir paylaşımda bulundu. Selçuk gençlik fotoğrafı yerine dünyaca ünlü aktör 'nun fotoğrafını koydu. Bakan Selçuk'un bu paylaşımına binlerce yorum geldi.

Geçen gün sosyal medya üzerinden başlatılan '#20liyaşlarchallenge' akımında binlerce paylaşım yapışdı. Sanat ve siyaset dünyasından birçok isim 20'li yaşlardaki fotoğrafını paylaşırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da akıma katıldı.

MARLON BRANDO'NUN FOTOĞRAFINI KOYDU

Bakan Selçuk yaptığı paylaşıma "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış" notunu düştü ve dünyaca ünlü aktör Marlon Brando'nun fotoğrafını koydu.

Bakan Selçuk'un yaptığı espirili paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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Sosyal medyadaki akıma katılan Bakan Selçuk'tan Marlon Brando paylaşımı
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