Sosyal medyadaki akıma katılan Bakan Selçuk'tan Marlon Brando paylaşımı

MARLON BRANDO'NUN FOTOĞRAFINI KOYDU

Bakan Selçuk yaptığı paylaşıma "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış" notunu düştü ve dünyaca ünlü aktör Marlon Brando'nun fotoğrafını koydu.

Bakan Selçuk'un yaptığı espirili paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.