Sosyal medyadaki akıma katılan Bakan Selçuk'tan Marlon Brando paylaşımı

Geçen gün sosyal medya üzerinden başlatılan '#20liyaşlarchallenge' akımında binlerce paylaşım yapışdı. Sanat ve siyaset dünyasından birçok isim 20'li yaşlardaki fotoğrafını paylaşırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da akıma katıldı.
MARLON BRANDO'NUN FOTOĞRAFINI KOYDU
Bakan Selçuk yaptığı paylaşıma "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış" notunu düştü ve dünyaca ünlü aktör Marlon Brando'nun fotoğrafını koydu.
Bakan Selçuk'un yaptığı espirili paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.