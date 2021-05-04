Tam kapanmada denetim trafiği yaşanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul'da sabah saatlerinde görülen trafik yoğunluğu azalırken denetim noktalarındaki trafik İstanbul'da yoğunluğu yüzde 20'lerde tutuyor.



Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan uygulama nedeniyle şehrin bir çok alanında denetim noktaları oluşturuldu. Sabah erken saatlerinden itibaren oluşturulan denetim noktalarında 4 şeritli yolun tek şeride düşürülerek yapılan çalışma nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Denetim noktalarının bulunmadığı alanlarda ise trafik sakinken denetim yapılan noktalardaki yoğunluk nedeniyle yoğunluk seviyesi yüzde 20'den aşağı düşmedi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinin yanı sıra D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda bazı noktalarında polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptığı denetimlere bağlı olarak kısmi yoğunluk oluştu. Ekipler de yaya olarak dışarıda bulunan şahısların izin belgelerini kontrol ederek uymayanlara para cezası kesildi.