308 kilo eroin bulunmuştu! TIR'cı ağır cezada yargılanacak

İstanbul Tuzla'da 3 Mart 2021 tarihinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında edinilen bilgiler doğrultusunda saat 01.45 sıralarında bir çekici ve tırın Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesi Batı Caddesi üzerinde seyir halinde görülmesi üzerine kontrollü şekilde durdurulduğu ve kimlik tespiti sonrası şüphelinin Lezgin Hayva isimli şahıs olduğu ortaya çıkmıştı.

308 KİLO EROİN ÇIKMIŞTI

Söz konusu tırda narkotik dedektör köpeği ile yapılan detaylı aramalar sonucunda 600 paket halinde toplam daralı 308 kilo 800 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ve ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin ortalama değeri 47.246.400 TL. olduğu tespit edilirken gözaltına alınan şüpheli adam, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, söz konusu tırda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin tespit edildiği aktarılırken şüpheli Lezgin Hayva'nın ise ifadelerinde konuşmayarak susma hakkını kullandığı belirtildi.

TIR DORSESİNDE 600 PAKET SAKLAMIŞ

İddianamede yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemede ve ekspertiz raporunda ele geçirilen maddelerin bir kısmının uyuşturucu maddelerden 6-MAM, bir kısmının ise eroin olduğunun tespit edildiği açıklandı. Ayrıca şüphelinin üzerinde yapılan arama sonucu 10 bin 835 TL paranın çıktığı, iletişim aracı olarak kullandığı değerlendirilen 1 telefon ve 2 sim kartın çıktığı ve tırda yapılan aramalar sonucu tır dorsesinin sırt kısmında 5 ana parça halinde 600 paket uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.

15 YILDAN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA CEZALANDIRILACAK.

Aynı zamanda iddianamede dosyadaki tüm deliller, özellikle ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarı ve bu maddelerin bulundurulma şekli değerlendirildiğinde şüphelinin bu maddelerin ticaretini yapmak amacıyla aldığı ve bulundurduğu anlaşıldığından şüphelinin 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi.