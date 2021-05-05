70 milyonluk stada 10 liralık kilit

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, ilçenin İYİ Partili yönetimin seçim vaatlerinden yalnızca birini yaptığına dikkat çekerek diğer vaatlerle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamasına tepki gösterdi.

Falakalı, "Başkan Duran sınıfta kaldı" değerlendirmesinde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile 70 milyon liraya inşa edilen UEFA standartlarındaki stadın çürümeye terk edildiğini hatırlatan Falakalı; "Sayın başkanın kayda değer bir icraatı daha var. 70 milyon Türk lirası harcanarak yapılan UEFA standartlarındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nın kapısına 10 Türk liralık kilit vurmak. Sayenizde 70 milyon Türk lirasında değerinde bir asma kilidimiz oldu." diye konuştu.

BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN UZAK

Tire Belediyesi'nin gerçekleştiremediği seçim vaatleri dışında bir unsura rastlanmadığının altını çizen AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, Başkan Duran'ın beklentileri karşılamaktan uzak kaldığını söyledi. Falakalı, "İyi Parti'li Belediye'nin 2 yılda yaptığı hiçbir şey yoktur. Hiçbir proje üretememiştir. Belediye Başkanı 31 Mart seçim vaadinin sadece 1 tanesini gerçekleştirerek icraat yapamama rekoru kırmıştır. O da zaten toplanan çöpler için alınan çöp taksidir." şeklinde konuştu.

SATA SATA GELİRLERİ ARTIRDILAR

Başkan Duran'ın gelirlerin artmasıyla övündüğünü ifade eden AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, gelirlerin artmasının bir Tireli olarak kendilerini memnun ettiğini söyledi. Falakalı, gelirlerin artmasından ziyade ne şekilde arttığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çekerek, "Tire Belediye Başkanı yaptığı basın açıklamasında Tire Belediyesi'nin gelirlerinin ilk defa giderlerinden fazla olduğunu beyan etti. Ancak bu gelir kaynağının önemli bir kısmının İzmir Büyükşehir Belediyesine yapılan gayrimenkul/arsa satışından kaynaklandığını söyleme gereği duymadı! Diğer yandan pandemi sürecinin başından beri 100'e yakın personeli ile alakalı kısa çalışma ödeneğinden faydalanan Belediye, devletin verdiği destekle, ay başına ortalama 460 bin lira kar sağladı. Arsa sattınız, işçi maaşlarından kar ettiniz. Peki, hizmet nerede? Yenilik nerede? Seçim vaatleriniz nerede? Rutin belediye çalışmalarını göze sokmak ve önceki dönemlerin projelerinin üzerinden boya badanayla geçmek iş yapmak değildir Sayın Başkan!" şeklinde konuştu.

70 MİLYONLUK STADA 10 LİRALIK ASMA KİLİT!

Sözlerini şu şekilde sürdüren Başkan Falakalı "Sayın Başkan; göreve geldiğiniz günün ertesi, önceki dönem Belediye yönetiminden devraldığınız borç tutarını, belediye binasına astığınız pankartla adeta bağıra çağıra duyurdunuz. Ancak 2019 ve 2020 borçlarını aynı şekilde halka arz etmediniz. Mali Disiplin ve şeffaflık konusunda sorun mu yaşıyorsunuz? Ama hakkınızı yememek lazım Sayın Başkan, kayda değer bir icraatınız var. 70 milyon lira harcanarak yapılan UEFA standartlarındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nın kapısına 10 liralık kilit vurmak. Sayenizde 70 milyon lira değerinde bir asma kilidimiz oldu. İlçemizin gençlerinin faydalanabileceği, birçok dalda sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği böyle bir yatırımı atıl durumda bırakmak çok büyük bir başarı. Hiçbir yenilik getirmediğiniz gibi elinizdekinin de kıymetini bilmediniz! Bir de faaliyet raporunuzda, kaderine terk ettiğiniz stat için gübre, çim tohumu, sulama fıskiyesi satın alındığını yüzünüz kızarmadan belirtmişsiniz. Spor İşleri Müdürlüğü raporunda; Tire sporuna, gençlerimize katkı sunacak tek bir icraat yok ancak 35 T 0255 plakalı minibüsün koltuk kılıfının değiştirilmesi var. Siz Tire halkıyla dalga mı geçiyorsunuz?" dedi.

TİRELİ ESNAFA BÜYÜK İHANET

Belediye Başkanı Duran'ın kimden yana olduklarını anlamadıklarını ifade eden AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, ''Seçim vaatlerinizden bir diğeri, sadece Tireli esnaflarda geçerli olacak olan, ihtiyaç sahiplerine yönelik İYİ KART idi. Güzel düşünülmüş ama maalesef diğerleri gibi hayata geçirilmeden çöp olmuş bir proje. Süslü kelimelerle esnafın yanında olduğunuzu her fırsatta dile getirdiniz. Ancak Belediye'ye ait tesislerde kullanılmak üzere on yıllardır Tireli esnaftan temin edilen paket su ihalesini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan HAMİDİYE KAYNAK SULARI A.Ş'ye vererek, Tireli esnafa en büyük ihaneti yine siz ettiniz!" dedi.