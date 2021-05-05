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Giriş Tarihi: 5.5.2021

Ayaşlı çiftçi ailenin iftar sofrasına konuk oldu

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Ayaşlı çiftçi ailenin iftar sofrasına konuk oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da çiftçilik yapan ve hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda misafir oldu. Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak, Ayaş ilçesinde Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret etti. Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. Dikmen ailesiyle orucunu açan Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

KRAL SELMAN'LA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan dün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meselelerle ilgili hususlar ve işbirliğini ilerletecek adımlar değerlendirildi. Erdoğan, bu hafta idrak edilecek Kadir Gecesi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla Kral Selman'a tebriklerini iletti. ANKARA
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Ayaşlı çiftçi ailenin iftar sofrasına konuk oldu
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