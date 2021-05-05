Ayaşlı çiftçi ailenin iftar sofrasına konuk oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da çiftçilik yapan ve hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda misafir oldu. Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak, Ayaş ilçesinde Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret etti. Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. Dikmen ailesiyle orucunu açan Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.Başkan Erdoğan dün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meselelerle ilgili hususlar ve işbirliğini ilerletecek adımlar değerlendirildi. Erdoğan, bu hafta idrak edilecek Kadir Gecesi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla Kral Selman'a tebriklerini iletti. ANKARA