Basın toplantısına damga vuran an! Türk Hava Yolları uçağı geçerken...

KOVİD-19 SALGININA RAĞMEN ZİRVEDE!

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık tarihinin en zorlu dönemi olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizi geçen yıl güçlü şekilde yöneten THY, bu sene de başarı tablolarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Basın toplantısına damga vuran an! Türk Hava Yolları her yerde... | Video

AVRUPA'DA EN ÇOK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİREN HAVA YOLU

Bayrak taşıyıcı havayolu, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütünün (EUROCONTROL)'un paylaştığı verilere göre, 22 Nisan'da icra ettiği 711 sefer ile Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu oldu.