Basın toplantısına damga vuran an! Türk Hava Yolları uçağı geçerken...

Avrupa Birliği'nin (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, AB tarafından Arnavutluk'a gönderilen 10 bin doz Pfizer-Biontech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile basın toplantısı düzenledi.
TOPLANTI ESNASINDA ARKADAN THY UÇAĞI GEÇTİ
Basın toplantısı esnasında arkadan Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Uçağın geçtiği an toplantıyı anlatan spiker "Turkish Airlines" ifadesini kullanırken, sosyal medyada "Ne reklam yapmışsın ama Turkish Airlines" yorumları yapıldı.
KOVİD-19 SALGININA RAĞMEN ZİRVEDE!
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık tarihinin en zorlu dönemi olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizi geçen yıl güçlü şekilde yöneten THY, bu sene de başarı tablolarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.
Basın toplantısına damga vuran an! Türk Hava Yolları her yerde... | Video
AVRUPA'DA EN ÇOK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİREN HAVA YOLU
Bayrak taşıyıcı havayolu, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütünün (EUROCONTROL)'un paylaştığı verilere göre, 22 Nisan'da icra ettiği 711 sefer ile Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu oldu.
KAPASİTE OLARAK DÜNYADA İLK 10 HAVAYOLU ARASINDA
Şirket, ortaya koyduğu başarılı performansla listenin 2. sırasında yer alan havayolu şirketinin 2 katından daha fazla sayıda uçuş yaptı.
Dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide (OAG) tarafından 19 Nisan'da yayınlanan verilere göre ise THY, kapasite olarak dünyada ilk 10 havayolu arasında yer aldı, Avrupa'da ise ilk sırada bulundu.
Arz edilen koltuk-kilometre olarak da THY, dünya çapında 5. sıraya yerleşirken Avrupa'da lider konumda yer aldı.
THY GEÇEN YIL DA ZİRVEDEYDİ
THY, açıklanan verilere göre, 2020 yılını Avrupa'da en çok uçan (44 iç hat, 165 dış hat noktaya) network taşıyıcı olarak geride bırakmıştı. Pandemi nedeniyle geçen yıl, 2019'un yüzde 40'ı kadar kapasite arz edebilen şirket, yolcu sayısında en az düşüş yaşayan (- yüzde 62), network taşıyıcılar arasında doluluk oranı en yüksek (yüzde 71) şirket olmayı başarmıştı.
THY GENEL MÜDÜRÜ BİLAL EKŞİ DE PAYLAŞTI
Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Bilal Ekşi paylaşımına, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak dost ve kardeş Arnavutluk Başbakanının basın toplantısına "tanrı misafiri" olduk. İnanın reklam amacımız yoktu." notunu düştü.