DEAŞ, talimatları Telegram'dan veriyor!

Ankara'ya bombalı eylem gerçekleştirmek için geldikleri tespit edilen sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, DEAŞ'ın Telegram uygulaması üzerinden örgütsel eğitimler ve talimatlar verdiği belirtildi. İddianamede, DEAŞ'ın üst düzey örgüt mensubu olan Esraa Mohamed Khaled Hamed Badawy'in örgütsel evlilik yapacağı kişileri de Telegram üzerinden seçtiğine dikkat çekildi.

Ankara'da polis ekiplerinin hırsızlık şüphesi ile durdurdukları elektrikli bisikletin kasasında yakalanan Irak uyruklu Jamal Balasım Mohammed El-Rubaye ve dini nikâhlı eşi Esraa Mohamed Khaled Hamed Badawy'in silahlı terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey mensubu olduğu ve Türkiye'ye keşif için gönderildiği tespit edildi. Sanıklardan elde edilen dijital materyallerde çok sayıda örgütsel doküman ile bomba yapımı ile ilgili görseller olduğu belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında Jamal Balasım Mohammed El-Rubaye ve dini nikâhlı eşi Esraa Mohamed Khaled Hamed Badawy ile irtibatı olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EĞİTİM VE TALİMATLAR BURADAN VERİLİYOR



Keşif için Ankara'ya geldikleri tespit edilen sanıkların cep telefonlarında yapılan incelemede, Telegram isimli uygulamada DEAŞ'a ait sohbet gruplarında bulundukları ve birçok talimatı buradan aldıkları belirlendi. DEAŞ'ın üst düzey örgüt mensubu olan Esraa Mohamed Khaled Hamed Badawy'in örgütsel evlilik yapacağı kişileri de Telegram üzerinden seçtiği tespit edildi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede DEAŞ'ın, etkinliğini artırmak ve eğitimlerini sağlamak gibi farklı amaçlarla dünya genelindeki örgüte ait Telegram kanallarında bir takım yayınlar yaptığına yer verildi.

TERÖR TAKTİKLERİ ANLATILIYOR



DEAŞ'ın Telegram gruplarında, 'Yalnız kurt' taktiği olarak bilinen, bulundukları bölgede bombalı, silahlı, canlı bomba gibi yöntemlerle eylem yapılması yönünde talimatlar verildiği ifade edildi. İddianamede, anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden, bomba yapımı, binaları yıkma ve yakma, orman yangınlarının başlatılması, yol kazalarına sebep olmak, silah eğitimi, terör taktikleri, suikast tarzı saldırılar, mücahitler için önlem ve öneriler gibi dökümanlar, çeşitli eylem yöntemlerinin anlatıldığı dijital kitapların dağıtıldığına dikkat çekildi.