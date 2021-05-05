Eski kaymakamlardan FETÖ itirafı! Gizli tanık: “Ayrılmak isteyenleri tehdit ettiler”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 Nisan'da operasyon düzenlenmişti. Büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerleri ve ankesör ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlarla görüştükleri belirlenen tamamı daha önceden görevden atılan 37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imamın aralarında bulunduğu 51 kişiden 29'u yakalanmıştı.

6 ESKİ MÜLKİ İDARE AMİRİ İTİRAFÇI OLDU



Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 29 şüpheliden 6 eski mülki idare amiri itirafçı oldu. 17'si tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 29 kişiden itirafçıların da aralarında bulunduğu 25 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken 4 zanlı tutuklandı.

69 KİŞİYİ TEŞHİS ETTİLER



İtirafçı olan 6 kişi örgütün mülki mahrem yapılanmasına dair bildiklerini anlatarak 69 kişiyi deşifre etti. Teşhis edilen aralarında mülki idare amirlerinin de bulunduğu 69 kişiden 24'ü hakkında daha önce herhangi bir işlem yapılmadığı savcılık tarafından tespit edilirken, 45 kişinin ise haklarında devam eden soruşturmalar bulunan mülki idare amirler olduğu belirlendi.

ÖRGÜTTEN AYRIMAK İSTEYENLERE ŞEFKAT TOKADI TEHDİDİ



FETÖ'nün Mülki idare amirleri yapılanmasında örgüt yöneticisi pozisyonundaki bir gizli tanığın ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi. SABAH'ın ulaştığı Yücel kod adlı gizli tanık ifadesinde örgütün yapılanması hakkında bilgiler verdi. Kaymakam adaylığı sürecinden asaleten atanmaya hak kazandıkları döneme kadar gerçekleşen eğitimlerin örgüt tarafından belirlendiğini anlatan gizli tanık Yücel, göreve başladıktan sonra da kendilerine vefa borçları olduğu gerekçesiyle kaymakamların yapıdan ayrılmalarına izin verilmediğini söyledi. 17/25 Aralık kumpası sonrasında kaymakam adaylarının örgüt hakkında sorgulamalar yaptığını ve ayrılmak isteyenlerin olduğunu ancak mahrem imamların adaylar hakkında raporlar hazırladıklarını, bu nedenle örgütten ayrılmanın zorlaştırıldığını, bekarlar hakkında kötü örnekler verildiğini ve meslek hayatlarının bitirilebileceği söylenerek 'şefkat tokadı' tehditlerinin yapıldığını anlattı. Gizli tanık 17/25 Aralık kumpas süreci ile başlayan örgütten kopma isteklerinin devam ettiğini, elenme ve meslek hayatlarının bitirilme korkusu ile 15 Temmuz'a kadar kaymakamların devam ettiklerini belirterek 101. dönem kaymakamların darbe girişimi ardından 5 ay görev yapabildiğini kaydetti.