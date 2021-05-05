FETÖ’den aranan binbaşı hücre evinde yakalandı

DenizKuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edildikten sonra darbe girişimi soruşturmaları kapsamında 3 yıldır aranan FETÖ üyesi Binbaşı Ş.K. Ankara'da saklandığı lüks sitede yakalandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2018'de ihraç edilen ve o tarihten bu yana firari olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Binbaşı Ş.K., Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekibin gece saatlerinde yaptığı operasyonda Ankara'da kayıtsız olarak saklandığı lüks sitede yakalandı. Şüphelinin Ankara ve İstanbul'da "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçlarından iki ayrı suçtan arandığı, hakkında farklı mahkemelerce verilmiş iki ayrı yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Zanlının 3 yıldır "gaybubet" evinde saklandığı öğrenildi.