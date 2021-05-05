Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün Afrika imamı kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 5.5.2021

FETÖ’nün Afrika imamı kıskıvrak yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
FETÖ’nün Afrika imamı kıskıvrak yakalandı

FETÖ’nün sözde “Afrika imamı” olduğu belirlenen firari İbrahim Tatar, ’de, örgüte ait gaybubet evinde kıskıvrak yakalandı. Tatar’ın talimatları bizzat Gülen’den aldığı belirlendi

İstanbul Ümraniye'de terör örgütü FETÖ/ PDY'nin çok kritik bir ismi, örgüte ait gaybubet evinde kıskıvrak yakalandı. Afrika yapılanmasını başlattığı iddia edilen ve örgütte 'sözde kahraman' olarak ilan edilen firari İbrahim Tatar gözaltına alınarak emniyette sorguya alındı.
İddialara göre Tatar, örgütsel talimatları bizzat elebaşı Fetullah Gülen'den aldı. Erzurum'da "İl Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sorumlusu" olarak faaliyet yürüttü. Sonrasında "İstanbul'da İl İmamlığı" görevini üstlendi.

Örgüt mensuplarınca verilen ifadelerde, 17/25 Aralık süreci sonrasında düzenlediği sohbetlerde terör örgütünün takındığı siyasi tavır doğrultusunda, "Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda bulunacak. Yapılan her şey mübahtır" şeklinde söylemlerde bulunarak HDP'ye oy verilmesini istedi.
ByLock kullanıcısı olduğu ve 2016'da öğretmenlikten ihraç edildiği tarihten beri firari olduğu kaydedilen Tatar'ın, 2005-2013 arasında örgütün "Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ülke İmamlığı" görevini yürüttüğü, örgütün Kongo yapılanma sürecini başlattığı, bu ülkedeki Şafak Okulları'nı kurup Genel Müdürlük görevini yaptığı tespit edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün Afrika imamı kıskıvrak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA