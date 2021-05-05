FETÖ’nün Afrika imamı kıskıvrak yakalandı

İstanbul Ümraniye'de terör örgütü FETÖ/ PDY'nin çok kritik bir ismi, örgüte ait gaybubet evinde kıskıvrak yakalandı. Afrika yapılanmasını başlattığı iddia edilen ve örgütte 'sözde kahraman' olarak ilan edilen firari İbrahim Tatar gözaltına alınarak emniyette sorguya alındı.İddialara göre Tatar, örgütsel talimatları bizzat elebaşı Fetullah Gülen'den aldı. Erzurum'da "İl Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sorumlusu" olarak faaliyet yürüttü. Sonrasında "İstanbul'da İl İmamlığı" görevini üstlendi.Örgüt mensuplarınca verilen ifadelerde, 17/25 Aralık süreci sonrasında düzenlediği sohbetlerde terör örgütünün takındığı siyasi tavır doğrultusunda, "Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda bulunacak. Yapılan her şey mübahtır" şeklinde söylemlerde bulunarak HDP'ye oy verilmesini istedi.ByLock kullanıcısı olduğu ve 2016'da öğretmenlikten ihraç edildiği tarihten beri firari olduğu kaydedilen Tatar'ın, 2005-2013 arasında örgütün "Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ülke İmamlığı" görevini yürüttüğü, örgütün Kongo yapılanma sürecini başlattığı, bu ülkedeki Şafak Okulları'nı kurup Genel Müdürlük görevini yaptığı tespit edildi.