Fransa'da son 24 saatte 26 bin yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

26 BİN YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 706 bin 378'e ulaştığı bildirildi.

244 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 244 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 105 bin 631'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 402'e yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 686 kişi hastanelerde tedavi görüyor

AŞILANAN KİŞİ SAYISI 24 MİLYONA YAKLAŞTI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 23 milyon 911 bin 567 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 16 milyon 763 bin 53'üne tek doz, 7 milyon 148 bin 514'üne ise iki doz aşı yapıldı.