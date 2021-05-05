Genç kadının darp olayına ilişkin Başsavcılıktan açıklama

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde R.Ö 'nün bir Uzman çavuş tarafından darp edildiğine ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp yardım istemişti.

Bingöl Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada," Karlıova ilçesinde 02.05.2021 tarihinde R. O ile Uz. Çavuş olarak görevli F. K arasında gerçekleşen kasten yaralama ve tehdit olayı ile ilgili bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında çıkan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.





Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın öğrenilmesi üzerine 02.05.2021 tarihinde derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Taraflar alınan beyanlarında karşı tarafın kendisini yaraladığını iddia ederek şikâyetçi olmuş, alınan adli raporlarında, vücutlarında herhangi bir kemik kırığı olmadığı ve Basit Tıbbi Müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca şüpheli F. K. hakkında 6284 Sayılı Kanunun 5/1-a, c, d ve ğ maddeleri kapsamında önleyici ve koruyucu tedbirler uygulanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.