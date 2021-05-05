Gizli tanık "Yücel", FETÖ'nün kaymakam yapılanmasını anlattı!

AYNI SOHBET GRUBUNDAKİ ÖRGÜT ÜYELERİ YAKIN İLÇELERE GÖREVLENDİRİLMİŞ

Kaymakamlık stajının ardından birinci refiklik döneminde bir ilçedeki kaymakamın yanında yaklaşık 2 ay görev yaptığını anlatan Yücel, "Kaymakamlık staj döneminde sohbet grubundaki aynı arkadaşlar birbirine yakın olan il ve ilçelere görevlendirilirdi. Buradaki maksat bu yapıya mensup kaymakam adaylarının dağılmaması, birlikteliğin korunması ve sohbetin devamlılığının sağlanmasıdır." bilgisini verdi.

O dönemdeki kaymakam adaylarından sorumlu "Suat" kod adlı mahrem imamın bölgeye gelip, oradaki sohbetlerin devamını sağladığını ve sohbet abiliği yaptığını aktaran Yücel, sohbet bittikten sonra da Suat'ın adaylardan "himmet" adı altında para topladığını ayrıca bekar adaylara örgüt mensubu kadınlarla tanıştırma teklifinde bulunduğu aktardı.

Bu sürecin ardından 3 ay süren teftiş stajı döneminde FETÖ üyesi kaymakam adayların yanında mülkiye müfettişleri olduğundan bir araya sık gelinmediğini, örgütsel toplantıların o dönemde 15 gün aralıklarla yapıldığını belirten Yücel, "Genelde öğretmenevi ya da polisevinde konaklama olurdu. Burada da yine örgütün mahremiyeti adına kaymakam adaylarının kaldığı iki kişilik odalarda örgütsel sohbet yapılırdı." bilgisini verdi.

KAYMAKAM ADAYLARININ ÖĞRENECEĞİ YABANCI DİLİ BİLE MAHREM İMAM BELİRLEMİŞ

Yücel, daha sonra ikinci refiklik ve dil kursu eğitim dönemi boyunca örgüt mensubu kaymakam adaylarının ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ederek iş ve işleyişi öğrendiklerini ve mahrem imamına bilgi verdiklerini kaydetti.

Gizli tanık Yücel, o dönem tanık olduklarına ilişkin şunları kaydetti:

"Yurt dışı stajına gitmeden önce hangi dili öğrenmek istediğimiz ve hangi ülkeye gitmek istediğimiz kaymakam adayları tarafından tercih edilirdi. Yine bu tercihler mahrem imamın onayı olmadan yapılamazdı, yani tercihlerimizi 'Suat' belirlerdi. Aynı sohbet grubundaki kaymakam adayları aynı dili tercih eder ve aynı ülkeye gönderilirdi. Kaymakam adaylarının yabancı dil eğitimi bittikten sonra sorumlu mahrem imam kaymakam adaylarını evine davet ederek varsa o ülkede ya da yakın ülkeden gelecek bir mahrem imama devredeceğini söyler ve o ülkedeki mahrem imam ile yüz yüze tanıştırırdı."

Bakanlığın, yurt dışına gitmeden önce Ankara'da adaylara vize işlerini yapacak acente ve yurt dışında staj bağlantılarını ayarlayacak şirketle anlaşma yaptığını dile getiren Yücel, "Yurt dışı stajı için gidilecek ülkedeki şirket yetkilisinin ve şirketin adı ile telefon numarası bakanlıkça adaylara verilir, o ülkeye gidildiğinde bu şirket yetkilisi kaymakam adaylarını karşılar ve konaklama yerine götürülürdü. Ne tesadüftür ki o şirket yetkilisi daha sonra bütün gruba örgüt toplantısı yapardı." bilgisini verdi.

Gizli tanık Yücel, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Şirket yetkilisi bakanlıktan gelen yetkililerin o ülkedeki yabancı yetkililerle görüşmelerinde de tercüman olarak yer alır, aynı zamanda adayların staj raporlarını düzenleyip bakanlığa gönderirdi. Böylelikle kaymakam adayları her zaman örgütün markajı ve kontrolü altında tutulurdu. Örgütten ayrılmak isteyen kaymakam adaylarının bunu gerçekleştirmesi zorlaştırılırdı."

Yurt dışı eğitiminden sonraki tüm aşamalarda FETÖ'nün mahrem imamlarının kaymakam adaylarını yakın takibe aldığını ve yönlendirdiğini vurgulayan Yücel, göreve başladıktan sonra mahrem imamın ya kaymakamların görev yerine gittiğini ya da kendi bulunduğu şehre çağırıp orada örgütsel toplantılara devam ettiğini kaydetti.

Gizli tanık Yücel, darbe girişimi sırasında görevde olduğunu, o süreç sonrasında herhangi bir mahrem imamın kendisiyle irtibat kurmadığını, etkin pişmanlıktan yararlanıp örgüt mensubu olarak bildiği kişileri teşhis edeceğini de beyanına ekledi.