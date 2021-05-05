Göçmen kaçakçılarının ‘ameliyatlı hasta’ oyunu pasaport polisine takıldı

Yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenleri ameliyat olmuş hasta süsü vererek yurtdışına kaçırmak isteyen şebekenin oyunu İstanbul Havalimanı'nda son buldu. Kafası sarılı halde tekerlekli sandalyeyle pasaport kontrolüne gelen şebekenin oyunu pasaport polisine takıldı.

Türkiye'ye geldikten sonra tehdit edildiğini iddia ederek Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen Lübnan asıllı Mohamad Al-Jamal kendisine başka kişiler adına düzenlenmiş pasaport temin ederek Almanya'ya götüreceklerini söyleyen göçmen kaçakçıları ile anlaştı.



Kaçakçılar, Al-Jamal'ı yaklaşık 10 bin dolar karşılığında ameliyat olmuş hasta gibi makyaj yaparak elleri ve kafası sarılı halde yurt dışına çıkarmak için plan yaptı. Lübnanlı yolcu, şebekenin refakatçı olarak kullandığı İsrail asıllı Ester Hana A.R., isimli bir kadın ile birlikte yurt dışına gitmek için 10 Nisan günü İstanbul Havalimanı'nın yolunu tuttu. Refakatçilik yapan İsrailli kadın, havalimanına geldiklerinde yanındaki kişinin yeni ameliyat olduğunu söyleyerek yer hizmeti görevlilerinden tekerlekli sandalye için yardım talep etti.



GERÇEK PASAPORT KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI



Bunun üzerine havalimanı görevlileri tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnanlı yolcuyu uçağa götürmek için pasaport kontrolüne yöneldi. Şebekenin oyunu ise pasaport kontrolü sırasında ortaya çıktı. Kontroller sırasında maskesi indirilen yolcu ile pasaporttaki fotoğrafı karşılaştıran polis, durumdan şüphelenerek incelemeye aldı. Yolcu ile ilgili yüz hatları ve parmak izi kontrolü yapan polis, uyuşmazlık tespit edince daha detaylı inceleme yapılması risk analiz odasına alındı



TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ YÜRÜYEREK GİTTİ



Gerçek kısa burada ortaya çıktı. Ameliyat olduğu söylenen ve tekerlekli sandalye ile pasaport kontrolüne kadar getirilen yolcunun, herhangi bir cerrahi müdahaleden geçmediği ve rahatlıkla yürüyebildiği belirlendi. Yapılan araştırmada ise yolcunun gerçek adının Mohammed Bannout değil, Mohamad Al-Jamal olduğu belirlendi.



GÖZALITNA ALINDI



Lübnanlı göçmene para karşılı pasaportunu satan Mohammed Bannout adlı şahıs da polis tarafından havalimanında gözaltına alındı Polis, Mohammed Bannout, Mohamad Al Jamal ile İsrailli sözde 'refakatçı' Ester Hana A.R. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yaparak adli soruşturma başlattı.