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Giriş Tarihi: 5.5.2021 12:23

Güncel talebe yapılanmasından 16 kişi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Güncel talebe yapılanmasından 16 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 16'sı, merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, salgın döneminde üniversitelerdeki yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine memleketlerine giden öğrencileri kontrol altında tuttukları ve mesajlaşma programları üzerinden örgütsel talimatlar verdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Şanlıurfa, Adana, Düzce, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Daha önce yakalanan 18 şahsın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği bilgiler doğrultusunda başlarılan operasyonlarda, Sağlık Bakanlığında mühendis iken KHK ile ihraç edilen 1 kişi ile 8 öğrencinin de aralarında bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Örgütün güncel üniversite talebe yapılanmasına yönelik farklı tarihlerde yapılan 2 farklı operasyonda yakalanan 51 kişi hakkında adli işlem yapılmış, adli makamlara sevk edilen 43 şüpheliden 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı ise tutuklanmıştı.

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Güncel talebe yapılanmasından 16 kişi gözaltına alındı
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