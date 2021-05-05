İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı





AMİR-MEMUR İLİŞKİSİNİ AŞIYOR

Boşanma davası açan hâkim, evli ve bir çocuk babası Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile eşinin arasındaki amir-memur düzeyini aşan ilişki sonucu aracın belediye tarafından tahsis edildiğini ileri sürdü. Hâkim, boşanmak üzere olduğu eşine tahsis edilen aracın fotoğraflarını da delil olarak dosyaya ekledi. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak aracın durumunu sordu. Ancak İBB, Merve Ala'ya araç tahsis edilmediği yönünde yanıt gönderdi. Bunun üzerine hâkim Ala, elindeki delillerle birlikte Özel ve belediye yetkililerinin adli makamları yanılttığı ihbarında bulundu.



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