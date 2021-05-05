İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin FETÖ'nün haberleşme programı Bylock kayıtları, itirafçı ifadeleri sonucunda tespit edilen yeni öğrenci yapılanması içinde yer aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı.Operasyon kapsamında da İstanbul'da Üsküdar, Ümraniye, Kağıthane ve Şişli'de çok sayıda adrese baskın yapıldı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri şüphelilerin adresinde uzun süre arama yaptı. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.