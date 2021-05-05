Kaçaksever cevap veremeyince çirkinleşti

AK Parti, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, gazetemizin önceki gün manşetine taşıdığı "Kaçaksever Erdoğdu" haberine cevap veremedi. Çeşme'deki villa kaçağının ardından İstanbul Moda'da büyük bir imar rantı elde etmeye çalışan Erdoğdu, yönelttiğimiz sorular karşısında suspus oldu. Buna karşın pişkinliği elden bırakmayan Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin bir üslupla saldırıya geçti.AK Parti yetkilileri, Erdoğdu'nun sosyal medya üzerine gerçekleştirdiği bu çirkin paylaşımlara sert tepki gösterdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hadsiz milletvekilinin Erdoğan'a yönelik tehdit ve hakaretleri için "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış" ifadesini kullandı. Çelik, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamak'tan bahseden seviyesizlik, aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar. Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlere ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır."ahaber'e de konuşan Çelik, "Bu zihniyet millet iradesine düşmandır" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da tepkisini şöyle dile getirdi:"Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hâlâ akıllanmamışlar."