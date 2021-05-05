Katil anne DNA'da! Köpeklerin parçaladığı minik bebeği annesi sazlık alana atmış

Antalya'nın Demre İlçesi'nde 2013 yılında Toptancı Hali yakınlarındaki sazlık alanda bebek cesedini bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede henüz 1- 2 günlük olduğu belirlenen bebeğin köpek ve kediler tarafından parçalandığını belirledi. Belden aşağısı bulunmadığı için cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek DNA profili çıkarıldı. Ayrıca bebeğe ait olan kemik parçasından elde edilen DNA profilinden cinsiyetinin kız olduğu tespit edildi. Ancak olayın şüphelileri çalışmalara rağmen o tarih itibariyle tespit edilemedi.