Katil anne DNA'da! Köpeklerin parçaladığı minik bebeği annesi sazlık alana atmış

Antalya'da 2013 yılında köpekler tarafından parçalanmış bulunmuş halde bulunan kız bebek cesedinden geriye kalan kemik parçalarından alınan DNA, cinsiyeti belirlendikten sonra saklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, 7 yıl sonra dosyayı tekrar açarak sır perdesini araladı. Cani annenin öğrenim gördüğü sırada erkek arkadaşından hamile kaldığı, doğumu tuvalette gerçekleştirdikten sonra bebeği sazlık alana attığı ortaya çıktı. DNA'sı bebekle eşleşen anne Burcu A. tutuklandı.
Antalya'nın Demre İlçesi'nde 2013 yılında Toptancı Hali yakınlarındaki sazlık alanda bebek cesedini bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede henüz 1- 2 günlük olduğu belirlenen bebeğin köpek ve kediler tarafından parçalandığını belirledi. Belden aşağısı bulunmadığı için cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek DNA profili çıkarıldı. Ayrıca bebeğe ait olan kemik parçasından elde edilen DNA profilinden cinsiyetinin kız olduğu tespit edildi. Ancak olayın şüphelileri çalışmalara rağmen o tarih itibariyle tespit edilemedi.
DOSYA 7 YIL SONRA TEKRAR AÇILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından, geçmişte dönük faili meçhul cinayet olaylarının çözümüne yönelik, özel ekip kurularak soruşturma dosyası 7 yıl sonra tekrar açıldı. Özel ekip ilçede yaptığı çalışmalarda o dönem cesedi bulunan bebeğin Z.A olarak bildiği kadının kızına ait olduğu duyduğunu anlattı. Özel ekip yaptığı çalışmada, olayın şüphelileri Z.A. ile kızı Burcu A.'nın üstünde yoğunlaştı. Z.A ile kızı Burcu A.'nın olay tarihinde Demre'de oldukları, olay sonrası ilçeyi terk ederek Malatya'ya taşındıkları belirlendi. Malatya'ya giden polisler, Burcu A.'yı gözaltına aldı. Kan örneği alınan Burcu A.'nın yapılan DNA eşleştirilmesinde bulunan ölü bebeğin annesi olduğu tespit edildi.
TUVALETTE DOĞURUP ATMIŞ
Malatya'da öğrenim gördüğü sırada erkek arkadaşı S.G. ile ilişkiye giren ve bu birliktelikten hamile kalan Burcu A.'nın olayın ortaya çıkması üzerine okuldan atıldığı, Antalya'nın Demre İlçesi'ne dönüş yaparak ailesinden hamile olduğunu saklayarak tuvalette doğumu geçekleştirdikten sonra bebeği sebze halinin yakında bulunan sazlık alana attığı ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan Burcu A. çıkarıldığı mahkemece, "Çocuğu veya Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Kişiyi Öldürme" suçundan tutuklandı.