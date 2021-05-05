Meral Akşener'den CHP'ye 'ittifak' sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar belediye seçimlerini kazanacaktık

Özel bir televizyonunun canlı yayınında Millet İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ısrarı nedeniyle "değerinin düştüğünü" ifade etti.

"CHP ADAY ÇIKARMASA ADAYLARIMIZ SEÇİLECEKTİ"

Geride kalan yerel seçimlerde kendi partilerinin hiçbir şehir belediyesini kazanamadığını ifade eden Akşener, "19 ilçe belediyesi aldık. Biz seçime kendi kendimize girsek, belki de 16 ilçe belediyesi alacaktık. Niğde'de adayımız kazanacakken CHP'nin adayı vardı. İkisi birden kaybetti. Uşak'ta da CHP'nin adayı vardı, 2 puanla kaybettik." diyerek ittifak ortağına sitem etti.

"CUMHURBAŞKANI ADAYINI NASIL BELİRLEYECEĞİZ HİÇ BİLMİYORUM"

Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayın belirlenmesi sürecine ilişkin sorulan soruya ise, "Hiç bilmiyorum" diyerek yanıt verdi.

HDP’de Millet İttifakı’ndan çekilme çağrısı

Darbe imalı bildiriyi hazırlayan Ergun Mengi'nin şok mesajı ortaya çıktı

Darbe imalı bildiride ilk sıradaki isim İYİ Partili çıktı! Meral Akşener buna ne diyecek?

Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri