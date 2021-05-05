Mısır’a ilk ziyaret bugün: Kahire’de normalleşme zirvesi

Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dönük adımlar hız kazanırken, ilk ziyaretin de bugün yapılacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarındaki görüşme 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleşecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir. Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır" denildi.