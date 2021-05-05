‘Oğlumdan 27 yıldır haber alamıyorum’

Diyarbakır'dakı HDP İl binasının önünde başlatılan evlat nöbeti 610. gününü geride bıraktı. Anne Huri Şeflek, 27 yıl önce 8 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan oğlu Ekrem için eylemde gözyaşı döküyor. Acılı annelerin çığlıklarını duymazdan gelen HDP ve PKK'ya seslenen anne Huri Şeflek, "Yıllardır tek bir haber yok. Oğlumdan 27 yıldır haber alamıyoruz. Oğlumu nasıl götürdüyseler öyle de geri getirsinler" diye konuştu. SABAH'a konuşan anne Şeflek, "Taşlarla ve şişlerle 900 tane koyunu öldürdükten sonra oğlumu kaçırdılar. Oğlumdan 27 yıldır haber alamıyoruz. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Artık oğlumu geri getirmelerini istiyorum. Oğlumu nasıl götürdüyseler öyle de geri getirsinler. Allah devletimize zeval vermesin. Bizim halkımızın başına bela oldular" diye konuştu. 8 yaşında kaçırılan ve şu anda 35 yaşında olan oğlundan yıllardır tek bir haber alamayan anne Şeflek, terör örgütü PKK ve uzantısı HDP'nin evlat nöbetine kör ve sağır kalmasına veryansın etti.