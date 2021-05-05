Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürüyor! İşte 'Komandoların Harekat Alanı'...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu operasyonlara ilişkin yeni bilgiler ve görüntüler de bugün sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Bakan Akar: 68 terörist etkisiz hale getirildi | Video
68 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımız terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım. (Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları) 23 Nisan'da bugüne kadar bizim gözümüzle gördüğümüz toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.
MSB YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Öte yandan bugün Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Harekata katılan METİ Timleri sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatı imha etti.
"METİ TİMLERİMİZ TARAFINDAN İMHA EDİLİYOR"
MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor." ifadelerini kullandı.
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'KOMANDOLARIN HAREKAT ALANI' A HABER'DE ANLATILDI
23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ederken, A Haber de 'Komandoların Harekat Alanı'nı 'Akşam Ajansı'nda anlattı.
İşte komandoların harekat alanı | Video
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Metina'dan Türkiye'ye kadar bulunan sıra dağlar milyonlarca mağarayı barındırırken 20-25 kilometrelik alanda operasyonlar sürüyor.