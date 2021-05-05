Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürüyor! İşte 'Komandoların Harekat Alanı'...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu operasyonlara ilişkin yeni bilgiler ve görüntüler de bugün sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Bakan Akar: 68 terörist etkisiz hale getirildi | Video

68 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımız terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım. (Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları) 23 Nisan'da bugüne kadar bizim gözümüzle gördüğümüz toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

MSB YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan bugün Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Harekata katılan METİ Timleri sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatı imha etti.