PKK’ya bir darbe daha

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede teröristlere yönelik başlatılan Eren Kazan-Oğul Operasyonu devam ediyor. İlkbahar-yaz operasyonları kapsamında jandarma komandolar tarafından Hakkari kırsalında 6 barınak ve sığınak bulundu. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından komandolar tarafından sığınak ve barınaklarda yapılan aramada, 3 piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 6 el yapımı patlayıcı, 3 patlayıcı anahtarı, 1 basma düzeneği, 2 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 7 piyade tüfeği şarjörü ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar imha edildi.