Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri PKK’ya bir darbe daha
Giriş Tarihi: 5.5.2021 16:10

’ya bir darbe daha

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK’ya bir darbe daha

Terör örgütü ’ya yönelik ’de başlatılan Eren operasyonunda örgüte bir darbe daha vuruldu. Teröristlerce kullanılan sığınaklar imha edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede teröristlere yönelik başlatılan Eren Kazan-Oğul Operasyonu devam ediyor. İlkbahar-yaz operasyonları kapsamında jandarma komandolar tarafından Hakkari kırsalında 6 barınak ve sığınak bulundu. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından komandolar tarafından sığınak ve barınaklarda yapılan aramada, 3 piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 6 el yapımı patlayıcı, 3 patlayıcı anahtarı, 1 basma düzeneği, 2 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 7 piyade tüfeği şarjörü ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar imha edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’ya bir darbe daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA