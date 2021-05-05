Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay Şanlıurfa.nın Akçakale ilçesine bağlı, kırsaldaki Büyüktogaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan trafonun yanında oyun oynayan 3 yaşındaki Emrullah Elesli trafodaki elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuk otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.