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Giriş Tarihi: 5.5.2021 13:44

'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay Şanlıurfa.nın Akçakale ilçesine bağlı, kırsaldaki Büyüktogaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan trafonun yanında oyun oynayan 3 yaşındaki Emrullah Elesli trafodaki elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuk otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
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