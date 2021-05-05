Şişli’de kadınların korkulu rüyası Cezayirli gaspçı tutuklandı

Şişli'de bir kadını bıçakla gasp edip marketlerde alışveriş yapan bir hamile kadının cep telefonunu çalan 8 suçtan aranan Cezayirli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.



Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde yürüyen hamile bir kadını bıçakla gasp edildi. Olayın ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışma sonrasında yaya olarak kaçan şahısı takibe aldı. Yaya olarak kaçan şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üst aramasında bir bıçak ile iki cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Cezayir uyruklu Muhammed A. Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



8 SUÇTAN ARANIYORDU



Olayla ilgili çalışma yapan Şişli polisi, şahsın gasp olayıyla birlikte toplamda 8 olayın faili olduğu ortaya çıktı. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, Muhammed A.'nın geçtiğimiz hafta Feriköy'deki mağazada hamile kadın müşterinin cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Şahsın ayrıca markete giren bir çok vatandaşın yanına yaklaşarak cep telefonlarını çaldığı belirlendi.



CEZAYİRLİ GASPÇI SON İŞİNDE YAKAYI ELE VERİP TUTUKLANDI



Görüntülerin incelenmesinde zanlının mağazadan alış veriş yapan kadının cebindeki telefonu bir anda alıp, mağazadan çıkarak, uzaklaştığı görülürken olayı karıştığı tespit edilen Cezayir uyruklu Muhammed A emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi