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Giriş Tarihi: 5.5.2021 18:56 Son Güncelleme: 5.5.2021 19:04

Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü! Kritik Yunanistan uyarısı...

Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü! Kritik Yunanistan uyarısı...

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi. Erdoğan, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni destekleyeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü! Kritik Yunanistan uyarısı...
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