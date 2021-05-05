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Son dakika haberleri: Faruk Fatih Özer'in bitcoin ve diğer kripto paralar üzerinden gerçekleştirdiği vurgun ve kaçışın ardındaki sır perdesi aralanıyor. Kripto para vurgunu sonrası kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer adım adım izleniyor. Kaçışın üzerindeki sis perdesi Özer'in yaptığı "Facetime" görüşmesi üzerinden aralanacak. İşte elde edilen son dakika bilgileri ve ayrıntılar

Son dakika... Türkiye'den 108 milyon dolarlık kripto varlıkla Arnavutluk'a kaçan ve bu ülkede yoğun biçimde aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için mafya bağlantısı ihtimali güçleniyor. İddiaya göre; mart ayından itibaren kaçış planını yapmasında etkili olan bir mafya bağlantısı, Özer'i kandırarak Arnavut mafyasının ağına çekmiş olabilir. Tiran Havalimanı'na geldikten sonra kendisini karşılayan şüpheliler, Özer'i ilk önce otele daha sonra da bir eve yerleştirmişti. Polis, yoğun bir biçimde Özer'in izini sürüyor. Dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı.



