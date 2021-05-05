GENELGE 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen market tedbirleri konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri veya ofislerin kapalı olacağının belirtildiği İçişleri genelgesinde, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, zincir ve süpermarketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden aktarıldı.