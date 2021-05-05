KVKK DAHA ÖNCE BENZER KARAR VERDİ

Kişisel verilerin ihlalini önlemek ile görevli olan KVKK'nın daha önce emniyet personelinin yaşadığı soruna benzer sorun yaşayan farklı alanlardaki memurlar için benzer bir karara imza attığı ortaya çıktı. KVKK'nın 21 aralık 2017 tarihli "banko, gişe, masa gibi hizmet alanlarında kişisel verilerin korunması" ile alakalı ilke kararında bankacılık ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birden fazla çalışan ile birlikte hizmet veren posta ve kargo hizmetleri, turizm acenteleri, zincir mağazaların müşteri hizmetleri bölümleri, çeşitli abonelik işlemlerinin yapıldığı kuruluşlar ile belediye, vergi ve nüfus ile ilgili işlemleri yapan memurların görevleri başındayken kayıtlarının alınamayacağına hükmettiği öğrenildi. Kararda memurların bağlı olduğu ilgili birimlerin memurların ve işlemi yapılan kişilerin kişisel bilgilerinin ihlaline sebep olabilecek durumlarda tedbir alabileceğine dikkat çekiliyor.