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Giriş Tarihi: 5.5.2021 07:17

Son dakika | Mehmetçik, girilemez denilen yerde!

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika | Mehmetçik, girilemez denilen yerde!

Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarından birbiri ardına son dakika haberleri gelmeye başladı. Mehmetçik, 'in ve destekçilerinin 'girilemez' dediği ve bölgede stratejik öneme sahip 'ne indirme yaptı. Teröristlerin üs alanları kontrol altına alındı. İşte hainlerin şoke olduğu ve büyük bir darbe yediği bölgede yaşanan çarpıcı son dakika gelişmesinin ayrıntıları

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'taki Metina Vadisi'ne yönelik başlatılan 'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonu devam ediyor. Aralarında sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu şu ana kadar 53 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava-kara operasyonunda, özel eğitimli komandolar, Metina bölgesinde stratejik öneme sahip, teröristlerin 'girilemez' dediği 2 bin metre rakımlı 'ne havadan indirme yaptı.

Son dakika | Mehmetçik, girilemez denilen yerde!

SON DAKİKA TERÖRİSTLERİN GİRİLEMEZ DEDİĞİ YERDEYİZ: F-16 VE SİHA'LAR VURDU

Metina Vadisi bölgesinde Zap Vadisi'ni de görmesi nedeniyle büyük bir alana hâkim olmasından dolayı kritik öneme sahip 'nde daha önceden İnsansız Hava Aracı'nın belirlediği hedefler vuruldu. F-16 savaş uçakları ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından hedefler imha edildikten sonra bölgeye havadan indirme yapıldı.

Son dakika | Mehmetçik, girilemez denilen yerde!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden oluşan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na askerler ile komandolar helikopterlerle 'ne indirildi. Tepede yer alan patlayıcılar imha edildi.

Son dakika | Mehmetçik, girilemez denilen yerde!

Teröristler zaman zaman bu bölgeden Türkiye sınırında yer alan askeri üs bölgelerine sızma girişiminde de bulunuyordu.

Son dakika | Mehmetçik, girilemez denilen yerde!

Teröristlerin büyük oranda temizlendiği ve çevresine konumlanan Mehmetçik, yeni üs bölgeleri oluşturarak bölgeyi kontrol altına aldı.

Son dakika | Mehmetçik, girilemez denilen yerde!

SURİYE'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiğe makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | Mehmetçik, girilemez denilen yerde!

Son dakika haberi: 115 hain etkisiz

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı ise nisan ayında 115 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Son dakika | Mehmetçik, girilemez denilen yerde!
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