Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarından birbiri ardına son dakika haberleri gelmeye başladı. Mehmetçik, Kandil'in ve destekçilerinin 'girilemez' dediği ve bölgede stratejik öneme sahip Zendure Tepesi'ne indirme yaptı. Teröristlerin üs alanları kontrol altına alındı. İşte hainlerin şoke olduğu ve büyük bir darbe yediği bölgede yaşanan çarpıcı son dakika gelişmesinin ayrıntıları

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'taki Metina Vadisi'ne yönelik başlatılan 'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonu devam ediyor. Aralarında sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu şu ana kadar 53 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava-kara operasyonunda, özel eğitimli komandolar, Metina bölgesinde stratejik öneme sahip, teröristlerin 'girilemez' dediği 2 bin metre rakımlı Zendure Tepesi'ne havadan indirme yaptı.



