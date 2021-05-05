Son dakika: Okullar açılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Vaka sayısı o rakamın altında düşerse...

"YIL SONUNA KADAR İLAÇ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR AŞAMA KAYDEDİLEBİLİR"

Bakan Koca, koronavirüse karşı ilaç çalışmalarını şöyle anlattı: "Dünyada ilaç konusunda da epey bir çalışma var. Türkiye'de de benzer çalışmalar var. Şu an somut, doğrudan virüse etkili bir ilaç daha geliştirilebilmiş değil. Ama Faz-3 aşamasına gelen etkili olduğu iddia edilen ve ara sonuçlarıyla da etkili olduğu söylenen bir takım ilaçlar var. Yıl sonuna kadar ilaç konusunda önemli bir aşama kaydedileceği kanaatindeyim

Bakan Koca aşı tedariki ile ilgili olarak şunları söyledi:

Şu an nüfusumuzun 3 katı kadar sözleşmeye bağlı aşı var. 100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik. Sputnik'in tedarik planlı birkaç hafta içerisinde netleşmiş olacak. Ayrıca 90 milyonu da BioNTtech olmak üzere toplam 240 milyon. Yani nüfusumuzun 3 katı kadar doz ile ilgili yapılmış sözleşmelerimiz var.