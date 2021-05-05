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Giriş Tarihi: 5.5.2021 15:04 Son Güncelleme: 5.5.2021 15:11

: Pençe Şimşek Harekatı'ndan yeni görüntüler!

SON DAKİKA: Pençe Şimşek Harekatı'ndan yeni görüntüler!

haberine göre; , Pençe Şimşek Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülere, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor." notu eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Harekata katılan METİ Timleri sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatı imha ediyor.

MSB YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor.

MSB'nin paylaşımında harekattan yeni görüntülere de yer verildi.

İşte o görüntüler:

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SON DAKİKA: Pençe Şimşek Harekatı'ndan yeni görüntüler!
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