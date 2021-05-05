Son dakika: Trump ateş püskürdü: Rezalet ve utanç verici

TRUMP'IN SOSYAL MEDYA İLE SAVAŞI

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskını sonrasında Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "süresiz olarak" engellemiş, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkanın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra, Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

Facebook denetim kurulu bugün yaptığı açıklamada ise Trump'ın hesabını kapalı tutmaya yönelik politikasına bir süre daha devam edeceğini duyurmuştu.