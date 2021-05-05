SON DAKİKA: Vebitcoin soruşturmasında kritik gelişme! 5 şüpheli yakalandı

23 Nisan'da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerini müteakip şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi tutuklanmıştı.