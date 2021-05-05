SON DAKİKA: Vebitcoin soruşturmasında kritik gelişme! 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekipleri, şirkette yetkili konumda çalıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında, şirket adresi ile şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelendiği, ilgili kurumlarla koordineli olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.
23 Nisan'da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerini müteakip şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi tutuklanmıştı.
SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Şirketin CEO'su İlker Baş'ın daha önce yasa dışı bahis şebekesinin dört liderinden biri olduğu ve İlker Baş'ın eşi 'hanım ağa' lakaplı Güliz Baş'ın Eylül 2014'te, sanal dolandırıcılığa karşı 'Zenginler Kulübü' kurduğu ortaya çıkmıştı. Güliz Baş verdiği bir röportajda, sosyal medyadaki İddaa dolandırıcılığını önlemek amacıyla 'Zenginler Kulübü'nü kurduklarını belirtmişti.