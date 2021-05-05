Türkiye, ABD'ye tavizsiz karşılık verir: Haziran'da son viraj alınacak...

"TÜRKİYE'YE DÖNÜK ŞANTAJ MALZEMESİ"

Tüm bunları üst üste sıraladığımızda alsında karşımızdaki tablo, artık 1915 olayları konusunda Washington'un ne düşündüğü, neye inandığından ziyade Türkiye'ye topyekün saldırıda yeni bir şantaj malzemesini olarak kullandığı görüşü ağırlıkla kabul görüyor.

Oysa ki, Türkiye bugüne kadar, ABD'nin Suriye'de YPG-PKK'ya desteğine, FETÖ'yü himaye etmeye devam etmesine, S-400'ler üzerinden her türlü askeri, diplomatik ve ekonomik baskılarına rağmen ilişkileri geliştirmenin yollarını arayan taraf olmuştu. Biden Ankara'nın tüm bu yapıcı ve onarıcı tavrına karşın bu 24 Nisan açıklamasını yaptı.

Önceki gün S-400'ler konusunu şantaja çeviren Washington'un şimdi de siyasi bir mesele olmayan 1915 olayları konusunu siyasi bir baskı aracına dönüştürdüğü görülüyor.

"WASHİNGTON DIŞ POLİTİKADA BAŞARISIZ"

Öte yandan, yaklaşık 40 yıllık senatörlük ve 8 yıl Başkan Yardımcılığınde ABD'nin dış politika alanında en deneyimli politikacıları arasında yer alan Biden, Türkiye ve Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki performansı göz doldurmaktan çok uzak. Zira bir yandan Asya-Pasifiği tehdit ve odak listesinde bir numaraya oturtan Biden yönetimi, Orta Doğu, Yakın Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika'da uzun zamandır alan hakimeyetini yitiren ABD'yi geri getirmekle uğraşıyor. Son olarak Ukrayna ve Karabağ krizlerinde gücü sınırlı olan ABD'nin Orta Doğu'da PKK/YPG gibi terör örgütleri ile yürüttüğü vekalet savaşlarının da maliyeti ve sürdürülebilirliği malum. Sadece Türkiye ile değil, NATO çerçevesinde tüm müttefikleri ile bir güven krizi yaşayan Washington'un dış politikadaki başarısızlığı da en son Ukrayna krizinde ile de test edilmiş oldu.