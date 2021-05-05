Türkiye, ABD'ye tavizsiz karşılık verir: Haziran'da son viraj alınacak...

Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay, "Ankara-Washington hattında neredeyse son 10 senedir gittikçe soğuk esmeye başlayan rüzgar artık yerini şiddetli bir fırtınaya bıraktı. Donald Trump döneminde ikili ilişkilerde Barack Obama döneminde açılmaya başlanan derin yaralar bir nebze de olsa onarılıyordu ki, Joe Biden ve yönetiminin işbaşına gelmesi ile Washington'un Türkiye'ye dönük hasmane yaklaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Bunun son örneği 23 Nisan gecesi yaşandı." ifadelerini kullandı.
Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay
Nur Özkan Erbay, "Türkiye'nin Ulusal Egemenliği ve Millet Meclisi'nin 101. yılının kutlandığı bir günün akşamında, Biden 4 ay sonra gelen ilk telefonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1915 olaylarını bir 'soykırım' olarak tanıyacağı mesajını iletti. Değerlendirmelerin genelinde aslında bu mesajın Washington'un ısrarla iddia ettiği gibi bir anmadan ibaret olmadığını Türkiye'ye dönük bir şantaj malzemesi olarak kullandığı görüşleri ağırlık kazandı." ifadelerini kullandı.
BIDEN BÜTÜN BUNLARA RAĞMEN YAPTI
Erbay, "Biden bu kararını bugüne kadar ortaya konan tüm arşivleri, tarihi gerçeklikleri, Bernard Lewis, Norman Stone gibi dünyaca ünlü tarihçilerin söylediklerini, BM kararları (1948) ve uluslararası hukukun kararlarını hiçe sayarak yaptı. Zira Washington'da, 1915'te Osmanlı impratorluğu döneminde yaşananların kesinlikle bir soykırım olarak nitelendirilemeyeceği ve bunun savaş sırasında alınmış bir tehcir konusu olduğunu ortaya koyduğu tezlerle savunan, Reagan döneminde Adalet Bakanlığının üst düzey hukukçularından Bruce Fein gibi anayasa hukukçusu isimler de vardı." sözlerini kullandı.
"TARİHİ GERÇEKLER ÇİĞNENDİ"
Erbay, "Biden, bunu tam da Ortodoks Ermenilerin Patriği Sahak Maşalyanı'ın 23 Nisan günü yaptığı "Her iki milletin de yaşadığı 1915 olaylarını kimse siyasi malzeme olarak kullanmasın" açıklamasına rağmen yaptı. Biden, bunu 1915 olayları konusunda herhangi bir yargı kararı olmamasına rağmen yaptı. Bir konununun soykırım bağlamında ele alınıp alınamayağına karar verebilen tek merci olan Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin yerine kendisini koyarak yaptı. Bireylerin olduğu gibi devletlerin de iftiraya maruz kalmama hakkı bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda Biden'ın bu girişimi hukuki, tarihi, insani gerçekleri resmen çiğnedi. " değerlendirmesinde bulundu.
Erbay şunları söyledi:
Biden bu açıklamayı ABD tarihindeki Kızılderililer ve Afro-Amerikanlara dönük katliam, köleleştirme ve etnik temizliklere, 2. Dünya Savaşı sırasında bombaladığı Dresden'de hayatını kaybeden sivillere, Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarında yaşamını yitiren yüzbinlerce sivili, yine 2. Dünya Savaşında ülkedeki Japon kökenli ABD vatandaşını izolasyon kamplarına göndermesini görmezden gelerek yaptı. Kore Savaşı, Vietnam Savaşı'ndaki yüzbinlerin yanında Latin Amerika ülkelerindeki darbelerde ABD'nin rolünden bahsetmeyerek yaptı. İran-Irak Savaşı, Afganistan ve iki Irak savaşında, Suriye'de ABD'nin bu ülkelerde nelere mal olduğundan bahsetmiyoruz bile. Hele Türkiye'deki darbeler tarihindeki rolüne ise hiç girmiyoruz.
ERMENİ LOBİSİ...
Öte yandan, Biden'ın bu açıklamaya iten bir dizi iç faktörler olduğu da biliniyor. Bunların başında, ABD içindeki Ermeni Lobisinin kendisi ve yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi üzerindeki baskı gücü Ankara'dan da görüldü. Özellikle Harris ve Pelosi'nin kampanyalarına yapılan yardımlar ve Ermeni Lobisi'nin ABD'deki çartı kuruluşu ANCA'nın kendilerine verdiği olumlu puanlardan da bu net olarak anlaşıldı.
"PAZARLIK ARACI HALİNE GETİRİLDİ"
Zaten bu konunun 1981 Ronald Reagan döneminden bu yana Türkiye'ye karşı bir siyasi şantaj aracı olarak kullanıldığını, her 24 Nisan yıldönümü geldiğinde bu Washington'daki yönetimlerin bir pazarlık aracı haline getirildiği tüm Türkiye'nin ve kamuoyunun da malumu.
"TÜRKİYE'YE DÖNÜK ŞANTAJ MALZEMESİ"
Tüm bunları üst üste sıraladığımızda alsında karşımızdaki tablo, artık 1915 olayları konusunda Washington'un ne düşündüğü, neye inandığından ziyade Türkiye'ye topyekün saldırıda yeni bir şantaj malzemesini olarak kullandığı görüşü ağırlıkla kabul görüyor.
Oysa ki, Türkiye bugüne kadar, ABD'nin Suriye'de YPG-PKK'ya desteğine, FETÖ'yü himaye etmeye devam etmesine, S-400'ler üzerinden her türlü askeri, diplomatik ve ekonomik baskılarına rağmen ilişkileri geliştirmenin yollarını arayan taraf olmuştu. Biden Ankara'nın tüm bu yapıcı ve onarıcı tavrına karşın bu 24 Nisan açıklamasını yaptı.
Önceki gün S-400'ler konusunu şantaja çeviren Washington'un şimdi de siyasi bir mesele olmayan 1915 olayları konusunu siyasi bir baskı aracına dönüştürdüğü görülüyor.
"WASHİNGTON DIŞ POLİTİKADA BAŞARISIZ"
Öte yandan, yaklaşık 40 yıllık senatörlük ve 8 yıl Başkan Yardımcılığınde ABD'nin dış politika alanında en deneyimli politikacıları arasında yer alan Biden, Türkiye ve Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki performansı göz doldurmaktan çok uzak. Zira bir yandan Asya-Pasifiği tehdit ve odak listesinde bir numaraya oturtan Biden yönetimi, Orta Doğu, Yakın Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika'da uzun zamandır alan hakimeyetini yitiren ABD'yi geri getirmekle uğraşıyor. Son olarak Ukrayna ve Karabağ krizlerinde gücü sınırlı olan ABD'nin Orta Doğu'da PKK/YPG gibi terör örgütleri ile yürüttüğü vekalet savaşlarının da maliyeti ve sürdürülebilirliği malum. Sadece Türkiye ile değil, NATO çerçevesinde tüm müttefikleri ile bir güven krizi yaşayan Washington'un dış politikadaki başarısızlığı da en son Ukrayna krizinde ile de test edilmiş oldu.
Şimdi Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan ve Türkiye'ye bu iftirayı atan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçecek. Zira, herşeyden önce Türk halkının ABD ile ilişkilerde Washington'un artık kendisine tehdit üreten bir ülke olarak gören büyük çoğunluğuna rağmen bunu yaptı.
Türkiye'nin sadece hükümeti ile değil tüm toplumsal katmanlarında yok hükmünde kabul ettiği bir karar karşısında Biden için ilişkileri onarmak pek de kolay görünmüyor. Bu en azından eskisi kadar kolay olmayacak. Hele hele Washington, yukarıda bahsettiğimiz tüm dış politika alanlarında hiçbir şekilde yapıcı olmayan, üstenci bir tutumu takınmaya devam ederse.
GÖZLER HAZİRAN AYINDAKİ NATO ZİRVESİ'NDE
Şimdi gözler Haziran ayında yapılacak NATO Liderler zirvesindeki Erdoğan-Biden yüz yüze görüşmesinde olacak. Bu zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri yapıcı ancak son derece ihtiyatlı bir biçimde sürdüreceği öngörülebilir.
"TÜRKİYE KARARLI VE TAVİZSİZ KARŞILIK VERİR"
Zira Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik tacizlerin durmayacağının garantisi verilmez ve Washington'un bu yöndeki negatif kampanyalarının olumluya çevrilmeyeceği sinyalleri alınırsa Türkiye'nin karşılığı öfkeyle değil ancak sahada ve masada her zamankinden daha kararlı ve tavizsiz bir tonda olacaktır. Brüksel zirvesi zaten müttefiklik esaslarını uzun zamandır unutan ve eşit koşullarda bir ortaklık modelini içine sindiremeyen ABD yönetimi için Türkiye'ye ulaşmadan önce köprüden önceki son çıkış görünüyor.