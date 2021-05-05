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Giriş Tarihi: 5.5.2021 12:06 Son Güncelleme: 5.5.2021 12:11

Yeni yapılanma da çözülüyor! 51 ’cüden 18’i itirafçı oldu

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Yeni yapılanma da çözülüyor! 51 FETÖ’cüden 18’i itirafçı oldu

'nün güncel üniversite talebe yapılanmasına yönelik merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 şüpheli yakalanırken, firari olduğu anlaşılan 3 şüpheli bulunamadı. Daha önce gözaltına alınan 51 şüpheliden 18’inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydanıp itirafçı olduğu, bu itirafçıların verdiği ifadelerden yola çıkılarak bu sabah 19 kişiye operasyon yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel üniversite talebe yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında farklı tarihlerde yapılan iki farklı operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları verildi. Gözaltına alınan şahıslardan 16'sı tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

İTİRAFÇILAR ELE VERDİ

Şüphelilerden 18'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydanıp itirafçı oldu. İtirafçıların verdiği ifadelerden yola çıkılarak yapılan çalışmalarda FETÖ ile irtibatı tespit edilen 19 şüpheli şahsa yönelik bu sabah saatlerinde İstanbul'da 11, Şanlıurfa, Adana, Düzce, İzmir, Kocaeli, ve Sakarya'da toplam 8 adreste aramalar yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı, firari olduğu anlaşılan 3 şüpheli ise bulunamadı. Gözaltına alınan 16 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Yeni yapılanma da çözülüyor! 51 FETÖ’cüden 18’i itirafçı oldu
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