Yeni yapılanma da çözülüyor! 51 FETÖ’cüden 18’i itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel üniversite talebe yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında farklı tarihlerde yapılan iki farklı operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları verildi. Gözaltına alınan şahıslardan 16'sı tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

İTİRAFÇILAR ELE VERDİ

Şüphelilerden 18'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydanıp itirafçı oldu. İtirafçıların verdiği ifadelerden yola çıkılarak yapılan çalışmalarda FETÖ ile irtibatı tespit edilen 19 şüpheli şahsa yönelik bu sabah saatlerinde İstanbul'da 11, Şanlıurfa, Adana, Düzce, İzmir, Kocaeli, ve Sakarya'da toplam 8 adreste aramalar yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı, firari olduğu anlaşılan 3 şüpheli ise bulunamadı. Gözaltına alınan 16 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.