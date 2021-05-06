2 Mahrem FETÖ'cü tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile bağlı büro amirliklerince, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce 7 şüphelinin yakalanması amacıyla Antalya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta 27 Nisan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden biri savcılık talimatıyla salıverildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.