7 ilde FETÖ baskını: 19 gözaltı

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Sube Müdürlügü ekipleri tarafından terör örgütü FETÖ'ye yönelik Istanbul merkezli 7 ilde 19 süphelinin yakalanmasına yönelik es zamanlı operasyon baslatıldı. Süphelilerin ByLock kayıtları, itirafçı ifadeleri sonucunda tespit edilen yeni ögrenci yapılanması içinde yer aldıkları ögrenildi. Çok sayıda adrese baskın yapıldı. Istanbul'da Üsküdar, Ümraniye, Kagıthane ve Sisli'de çok sayıda adrese giren polis ekipleri süpheli kisileri gözaltına alındı. Süpheliler Istanbul Emniyet Müdürlügü'ne götürüldü. Polis ekipleri süphelilerin adresinde uzun süre arama yaptı. Ele geçirilen dokümanlar incelemeye alındı. Operasyonla ilgili çalısmaların sürdügü ögrenildi.