Afrikalı genç parkta ölü bulundu

İstanbul Sultangazi'deki Gazi Parkı'nda gece saatlerinde devriye gezen güvenlik görevlileri, Afrika kökenli bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen gencin öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cansız bedeni Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yer alan Gazi Parkı'nda dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre park içerisinde devriye gezen güvenlik görevlileri, spor aletlerinin bulunduğu alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Görevlilerin ihbar etmesiyle olay yerinde gelen polis ve sağlık ekipleri, Afrika kökenli olduğu öğrenilen kişinin ölmüş olduğunu belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen gencin cesedi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.