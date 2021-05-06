Ak Parti İzmir’den kadınlara kooperatifçilik eğitimi

Kadın girişimcilere yönelik online Kooperatifçilik eğitimi başlatacak olan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın çok sayıda kadının katılması beklenirken İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, ''Kooperatifçilik eğitimimizle amacımız, girişimci olmak isteyen kadınlarımıza bir vizyon kazandırmak, aynı zamanda devletimizin desteğiyle üretim yapan, işletme sahibi olan kadınlarımızın başarı hikayelerini de ön plana çıkarmak'' dedi.

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7 MAYIS'TA BAŞLIYOR

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı, 7 Mayıs Cuma günü, online olarak, kadın girişimcilere yönelik, kooperatifçilik eğitimi başlatıyor. Tarım İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Fatih Kılıç'ın vereceği eğitim programına, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir'in 30 ilçesinden çok sayıda kadının katılımı bekleniyor.

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BAŞARI HİKAYELERİ

Konu ile ilgili AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ şunları ifade etti; ''Kadınların toplum içerisinde güçlenmesinin hem aile hem de ülke geleceği açısından önemli olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Bu noktada kadınları her alanda güçlendirmeye yönelik AK Parti İzmir Kadın Kolları olarak birçok projeyi hayata geçirdik. Kadınlarımıza yönelik açtığımız Meslek Kurslarımız, Finansal Okur Yazarlık Eğitimlerimiz, Aile Akademimiz, Üretici Kadınlarımız için açtığımız Yerli Ürün pazarlarımızla birçok alanda farkındalık çalışmalarımızı sürdürdük. Pandemiden hemen önce İzmir'deki tüm üretici kadınlarımızı dahil ettiğimiz çok geniş katılımlı 'Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı' gerçekleştirmiştik. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla çok sayıda üretici ve çiftçi kadınımızı farklı sektör temsilcileri, meslek odaları alanında uzman akademisyenlerle bir araya getirmiştik. O çalıştayın çıktılarıyla şimdi somut adımlar atıyoruz. Kooperatifçilik Eğitimimizle amacımız, girişimci olmak isteyen kadınlarımıza bir vizyon kazandırmak, aynı zamanda devletimizin desteğiyle üretim yapan, işletme sahibi olan kadınlarımızın başarı hikayelerini de ön plana çıkarmak.'' dedi.

Arşiv fotoğrafı

TÜM ÇALIŞMALARIN MERKEZİNDE

''AK Parti olarak, kadın girişimciliğini tüm çalışmalarının merkezine alan, kadın bakış açısını, yol göstericiliğini her zaman çok önemseyen bir bakış açısıyla yolumuza devam ediyoruz.'' diye sözlerine devam eden Başkan Büyükdağ, ''Kooperatifleşme yoluyla tarımın ve üretimin belkemiği olan kadın çiftçilerimiz ve üreticilerimiz ülke ekonomisine büyük katkıda bulunarak hem aile yaşantılarında hem de aynı zamanda birey olarak hak ettikleri yeri sağlamlaştıracaklarıdır. Bu noktada kadınların üretimin her aşamasında daha fazla söz sahibi olmasına ve verilen teşviklerle üretici ve girişimci kadınların hayallerinin gerçekleşmesine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir kere daha teşekkür ediyorum.'' dedi.