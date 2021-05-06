AK Parti'den İBB'ye; Yalan aracı bu kez kentsel dönüşüm yalanı üretti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sabah 10.30'da çöken Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokak 27 numaralı Hilal Apartmanı'nda incelemede bulundu. Daha sonra yine algıya sarılarak, "İstanbullulara çağrıda bulunuyorum. Zeytinburnu'nda yıkılan binada can kaybı olmaması büyük bir şans. Yapı tespiti için bazı binalara İBB sokulmuyor, kentsel dönüşümde engeller çıkarılıyor. Deprem bu şehrin gerçeği, kimsenin böyle bir lüksü yok. Acil iş birliğine ihtiyacımız var" dedi. İBB yönetiminin bu paylaşımında ilk önce Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tepki gösterdi. Arısoy, "Sayın Başkan, yetki ve sorumluluk makamında oturuyorsunuz. İşiniz, muhatabı belirsiz suçlamalar yapmak değil.
Sizi binalara sokmayan kim? Engel çıkaran kim? Kentsel Dönüşüm yaptınız da elinizi tutan mı oldu?" dedi.
Vatandaşlar da İBB'nin suçunu örtmek için algı yaptığı yönünde eleştiri yapınca İBB Başkan Danışmanı, Belediye sözcüsü, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, "İBB, İstanbul'daki riskli bölgelerde
ücretsiz bina testleri yapmakta, ne yazık ki bazı bina sakinleri de buna izin vermemekte. İBB Başkanımız, Zeytinburnu'ndaki açıklamasında bunu kastetmiş ve ikazda bulunmuştur. Uyarı herhangi bir kamu kurumu için değil vatandaşlarımız içindir" açıklamasını yapmak zorunda kaldı.
Ancak İBB Başkanını sorumluluktan kaçma girişimine AK Parti İstanbul resmi sayfasından yapılan açıklama ile tepki gösterildi. Yapilan açıklamada, "İstanbul'un "İnsafsız Yalan Aracı" bu sefer de 'kentsel dönüşüm' yalanını üretmiş.
Şimdi gelin seçim zamanı verdikleri sözleri hatırlayalım ve 2 yılda ne yaptıklarına bakalım. İBB Başkanı kentsel dönüşüm kapsamında yılda 20 bin, 5 yılda ise 100 bin konut yapacağını vadetti. 2 yılda 1 konut bile yapmadı. Göreve gelir gelmez deprem bütçesinde yüzde 65 kesinti yaptı. AK Parti döneminde 1 milyar 019 milyon TL olan bütçeyi 347 milyon TL'ye düşürdü. AK Parti döneminde bütçede kentsel dönüşüm için ayrılan pay yüzde 5 iken, CHP döneminde yüzde 0,8'e düştü. "İBB'nin yapı tespit çalışmaları engelleniyor" senaryosuyla mağdur edebiyatı yapan İBB Başkanı, İBB'nin sorumluluğunda acilen yenilenmesi gereken 4 bin bağımsız bölüm ve çok acil yıkılması gereken 224 ağır hasarlı bina için hala hiçbir şey yapmadı. Peki AK Parti döneminde ne yapıldı? Kısaca anlatalım. Hastaneler başta olmak üzere İstanbul'daki kamu kurumlarının neredeyse tamamı depreme dayanıklı hale getirildi. İstanbul'daki bütün okullar depreme dayanıklı şekilde yenilendi. Bütün viyadükler, köprüler, alt ve üst geçitler güçlendirildi. İBB'nin tüm hizmet binaları incelendi ve ihtiyaç duyulanlar için güçlendirme yapıldı" denildi.
CHP'nin tüm engellemelerine rağmen AK Parti döneminde kentsel dönüşümün hız kazandığı belirtilirken açıklamalara şu şekilde devam edildi: CHP'nin bütün engelleme çabalarına rağmen AK Parti döneminde kentsel dönüşüm maksimum düzeyde hızlandırıldı. Örneğin, Mart 2021 tarihi itibariyle, 74 bin 612 riskli binadan 66 bin 468'i devletimiz tarafından yıkılıp yeniden yapıldı. Geriye kalanların ise tahliye ve yıkımına ilişkin yasal süreçleri devam ediyor. Toplam 386 bin 452 riskli bağımsız bölümden 334 bin 9 adedi hükümetimiz tarafından yenilenmiştir. Kamu binalarındaki yenilemeler için İstanbul'da yaklaşık 6 milyar TL kaynak kullanıldı. 8) Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa başta olmak üzere belediyelerimiz sınırlı imkanlara rağmen kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ederken daha büyük imkanlara sahip İBB'nin tembelliğini de kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."