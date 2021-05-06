Akdeniz’in siyah incisi üreticinin yüzünü güldürüyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci olarak yetiştirilen ''Akdeniz'in siyah incisi'' olarak ta adlandırılan siyah üzüm üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Erkenci siyah üzüm serasında Erdemli İlçe Tarım Müdürlüğü Mühendisleri hasat ve hasat sonrası yapılması gerekenler konularında bilgiler verdi.

Erkenci Siyah üzüm üreticisi Fatih Öngeli ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesinde yetiştirdikleri üzümlerle ilgili gazetecilere serada hasat öncesi açıklamalarda bulundu, örtü altı serada domatese alternatif ürün olarak 10 yıl önce babası tarafından dikimini yaptıkları siyah üzüm bağından hasadı yaptıklarını söyledi. Bu yıl hava şartlarının ılıman gitmesinden dolayı geçen yıldan 3 hafta erken üzüm hasadına başladıklarını kaydeden Öngeli, ''Hasada başladığımızda fiyat 50 ile 60 lira arasında gidiyordu şu an 25-30 lira arasında alıcı buluyor. Hasat yaklaşık 1 ay sürüyor yani bayram sonrası siyah üzüm hasadımız bu fiyatlardan sona erer diye düşünüyoruz. Özellikle bizim Akdeniz'in incisi olarak tabir ettiğimiz siyah üzüm (siyah inci) çok tercih ediliyor, talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Talebin çok olması fiyatının iyi olması bizleri mutlu ediyor yüzümüz gülüyor'' dedi.

5 dönüm araziye siyah üzüm serası yaptıklarını kaydeden Öngeli, her dönümden 5 ton üzüm altıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

''Her geçen yıl ürün artıyor ve fiyatlarda çok iyi. Bu yıl kış aylarının ılıman gitmesi nedeni ile üzüm geçen yıla olanla 3 hafta önce yetişti. Siyah üzümde tonajda fiyatta çok iyi bu da biz üreticilerin mutlu olmasını sağlıyor. Tüm üreticilerimize tavsiye ediyorum. ''

Hüseyin Üstül ise, serada üzüm yetiştirmeye bir yıl önce başladıklarını ifade ederek, ''Serada üzüm yetiştirmek domates ve diğer sebze ürünlerine nazaran işçiliği çok az. Fiyatı iyi ve en önemlisi de erkenci çıkması. Masrafı olmayan bir alternatif ürün diyebiliriz'' şeklinde konuştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ilçe genelinde 200 dönüm arazide örtü altı üzüm yetiştirildiğini bin ton ise rekoltenin elde edildiğini belirterek, üreticilerin artık hızla alternatif ürün yetiştiriciliğine yöneldiğini söyledi.