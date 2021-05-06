Aksaray Valiliği bakkalların veresiye defterlerindeki borçları kapatıyor

Aksaray Valiliği öncülüğünde 48 mahallede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen vatandaşların mahalle bakkallarına olan veresiye borçları ödendi.



Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray'da güzellik ve iyiliklerin örnek olacak şekilde büyüyerek çoğaldığını söyledi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda açıklama yapan Vali Aydoğdu, "Aksaray yine güzel bir hayırseverlik örneği gösteriyor. Aksaray merkezde bizim 48 mahallemiz var. Bu mahallelerimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı alışveriş yapan veresiye defterine borç yazdıran insanlarımız var. Bugün bütün birim amirlerimizle bu bakkallarımıza gideceğiz. Orda veresiye olarak alışveriş yapan SYDV tarafından desteklenen vatandaşlarımızın borçlarını Ramazan ayında Valilik olarak kapatacağız "dedi.



Vali Hamza Aydoğdu açıklamasında; "Bu zor günlerde bu farkındalıkları yapmamız bizi biz yapan değerleri unutmamamız gerekiyor. Küçük küçük iyilikler, güzellikler yaparak bir sinerji halinde bunun her tarafa dalga dalga yayılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu. Bakkalların veresiye defterlerini kontrol eden Vali Aydoğdu, veresiye defterlerindeki borçları ödeyerek bakkal sahiplerine zor dönemlerinde vatandaşlara gösterdikleri iyi niyetleri nedeniyle teşekkür etti. 48 mahallede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen vatandaşların mahalle bakkallarına olan veresiye borçları ödendi.