Alanya PTT önünde İkramiye kuyruğu

Artan koronavirüs vakalarının ardından yürürlülüğe giren Tam Kapanma Sürecinde Alanya PTT önünde uzun kuyruklar oluştu.vatandaşlar Hükümetin açıkladığı bayram ikramiyesi olan 1.100 TL almak için PTT binasına akın ettiler.

Artan koronavirüs vakaların ardından yürürlüğe giren.Tam Kapanma Sürecinde Alanya PTT'den Bayram İkramiyelerini almak için vatandaşlar uzun kuyruk oluştu.





Kuyrukta işlemleri gerçekleşmesini bekleyen vatandaşların bazılarının maskelerini taktığı bazı kişilerin ise maskelerini takmadığı, sosyal mesafeye de dikkat edilmediği gözlemlendi. Vaka sayılarını düşürmek için yürürlülüğe giren Tam Kapanma günlerinde evlerine çekilen vatandaşlar ise 'Bankamatik önleri boş paralarını bankamatikten çekebilirler' dedi