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Giriş Tarihi: 6.5.2021 14:45 Son Güncelleme: 6.5.2021 14:45

Alanya önünde İkramiye kuyruğu

MEHMET AL
Alanya PTT önünde İkramiye kuyruğu

Artan koronavirüs vakalarının ardından yürürlülüğe giren Tam Kapanma Sürecinde Alanya önünde uzun kuyruklar oluştu.vatandaşlar Hükümetin açıkladığı bayram ikramiyesi olan 1.100 TL almak için PTT binasına akın ettiler.

Artan koronavirüs vakalarının ardından yürürlülüğe giren Tam Kapanma Sürecinde Alanya PTT önünde uzun kuyruklar oluştu.vatandaşlar Hükümetin açıkladığı bayram ikramiyesi olan 1.100 TL almak için PTT binasına akın ettiler.

Artan koronavirüs vakaların ardından yürürlüğe giren.Tam Kapanma Sürecinde Alanya PTT'den Bayram İkramiyelerini almak için vatandaşlar uzun kuyruk oluştu.



Kuyrukta işlemleri gerçekleşmesini bekleyen vatandaşların bazılarının maskelerini taktığı bazı kişilerin ise maskelerini takmadığı, sosyal mesafeye de dikkat edilmediği gözlemlendi. Vaka sayılarını düşürmek için yürürlülüğe giren Tam Kapanma günlerinde evlerine çekilen vatandaşlar ise 'Bankamatik önleri boş paralarını bankamatikten çekebilirler' dedi

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Alanya PTT önünde İkramiye kuyruğu
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