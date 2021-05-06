Alanya’da kampa girdi

Alanya Belediye Başkanı Yücel, 'Interim Dünya Yarı Ağır Sıklet Şampiyonluk Maçı' için ilçede kamp yapan boksör Serdar Avcı'yı makamında ağırladı.

Başkan Yücel'i ziyaret eden boksör Serdar Avcı, Alanya ve sportif faaliyetler konularında sohbet etti. Ziyaret sonunda misafirine hediyeler veren Yücel, "19 Mayıs'ta Ukrayna'da çıkacağı 'Interim Dünya Yarı Ağır Sıklet Şampiyonluk Maçı' öncesi güzel Alanya'mızda kampa giren boksör Serdar Avcı'yı misafir ettik. Altın kemer için ter dökecek olan Serdar Avcı'ya başarılar diliyorum" dedi.